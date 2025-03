Mehrfamilienhaus in Flammen - Hunderttausende Euro Schaden

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Glonn (Landkreis Ebersberg) ist nach Polizeiangaben ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig am Donnerstagabend verlassen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Dachgeschoss bereits in Flammen.

Das Haus ist seither unbewohnbar. Wo die Bewohner der drei Wohnparteien untergebracht wurden, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Nach erster Einschätzung kommt ein technischer Defekt als Brandursache infrage.