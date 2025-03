Scheune und Nebengebäude brennen komplett nieder

Eine Scheune und ein Nebengebäude sind in Oberfranken komplett abgebrannt. Die Löscharbeiten auf dem Anwesen in Kulmbach dauerten laut Polizei mehrere Stunden. Auch die Ortsdurchfahrt wurde gesperrt. Die Flammen griffen von der Scheune auf das Nebengebäude über, wie es hieß. Ein geparktes Auto sei komplett ausgebrannt, ein Baustellenfahrzeug und das Wohnhaus auf dem Anwesen seien durch Hitze beschädigt worden.

Der Schaden an den Fahrzeugen belaufe sich auf rund 40.000 Euro, der Schaden an den Gebäuden soll mehrere Hunderttausend Euro betragen. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand in den Gebäuden. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchvergiftung. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.