Scheunenbrand greift auf Wohnhäuser über

Zwei Wohnhäuser in Pfaffendorf im Landkreis Haßberge sind durch ein Feuer in der angrenzenden großen Scheune in Brand geraten. Diese hatte am Dienstag aus zunächst unklaren Gründen Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Dann schlugen die Flammen auf die zwei Wohnhäuser über. Die Einsatzkräfte retteten zwei Bewohner, beide blieben unverletzt.

Eines der Häuser war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unbewohnbar, die Bewohner mussten andernorts untergebracht werden. Die Scheune wurde demnach kontrolliert abgebrannt. Während der Löscharbeiten, die bis in den späten Abend andauerten, war die Bundesstraße 279 zeitweise gesperrt. Die Brandursache blieb vorerst unklar.

Mit einer Drehleiter wurde das Feuer gelöscht. Foto: Pia Bayer/dpa

Viele Fragen zu dem Brand in Pfaffendorf blieben zunächst unbeantwortet. Foto: Pia Bayer/dpa