Verletzte und hoher Schaden bei Brand in Hackschnitzellager

Bei einem Brand in einem Hackschnitzellager im Landkreis Kelheim ist ein geschätzter Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie die Polizei mitteilte, sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.

Die Löscharbeiten liefen derzeit noch, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war demnach aus bislang unbekannter Ursache in einem Blockheizkraftwerk des landwirtschaftlichen Betriebs in Abensberg ausgebrochen und habe auf den Hackschnitzelbunker übergegriffen. Von dort aus seien die Flammen auch auf eine Halle übergegangen, in der landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren, so der Sprecher.

Ein Mann und zwei Frauen, die zu dem landwirtschaftlichen Betrieb gehörten, kamen demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im unteren bis mittleren siebenstelligen Bereich. Spätestens am Montag soll laut Sprecher der Brandort untersucht werden.

Hackschnitzel sind zerkleinerte Holzstücke, die laut Bayerischer Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft unter anderem in Heizkraftwerken zur Energiegewinnung genutzt werden.