Feuer

vor 16 Min.

Wohngebäude in Marktoberdorf niedergebrannt

Großeinsatz der Feuerwehr heute Nacht in Bertoldshofen: Ein Haus im Marktoberdorfer Ortsteil stand in Flammen.

Von Allgäuer Zeitung

In Marktoberdorf hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Ein Haus im Ortsteil Bertoldshofen stand in Flammen. Das ist bisher bekannt.

