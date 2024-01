22-Jähriger rettet Senior aus der eiskalten Isar

Ein junger Mann hat am Donnerstag in München einen 80-Jährigen aus der eiskalten Isar gerettet.

Passanten hätten den älteren Herrn in dem Fluss treibend entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Der 22-Jährige, ein Soldat und Rettungsschwimmer der Bundeswehr, habe sofort gehandelt. Er habe sich ausgezogen und sei in die Isar gesprungen. Als erfahrener Eisschwimmer sei es ihm gelungen, den älteren Herrn im Wasser einzuholen und mithilfe von weiteren Passanten an Land zu ziehen.

Dort wurde der Senior von der Besatzung eines Notarztwagens in Empfang genommen und stark unterkühlt in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Warum er sich im Wasser befand, war laut Feuerwehr zunächst nicht bekannt.

(dpa)