Datenschutz und Feuerwehr: Warum die Leitstelle nicht mehr sagt, wo genau es brennt

Plus Wenn die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr alarmiert, nennt sie nicht mehr den genauen Einsatzort. In Franken gab es eine heikle Datenpanne.

Wenn die Freiwillige Feuerwehr alarmiert wird, kann es um Leben und Tod gehen. Die Ehrenamtlichen leisten einen unersetzlichen Einsatz für die Gesellschaft, begeben sich dabei im Zweifel auch selbst in Gefahr. So wirkt es erst einmal seltsam, dass den Freiwilligen bei der Alarmierung seit einer guten Woche eine recht essenzielle Information vorenthalten wird: wo es brennt.