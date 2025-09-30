Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehr im Einsatz: Auto steht in Parkhaus komplett in Flammen

Feuerwehr im Einsatz

Auto steht in Parkhaus komplett in Flammen

Ein Mann fährt in ein Parkhaus und plötzlich quillt Rauch aus der Motorhaube seines Autos hervor. Wie der Fahrer reagiert und welche Schäden das Feuer verursacht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehrleute löschten das brennende Auto. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute löschten das brennende Auto. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Bei einem Brand eines Autos in einem Münchner Parkhaus ist ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags entstanden. Als der Fahrer in das Parkhaus hineinfuhr, bemerkte er laut Polizei, dass es aus der Motorhaube rauchte. Der 33-Jährige habe den Wagen am Montag abgestellt und die Feuerwehr gerufen. Der Wagen soll bereits komplett in Flammen gestanden haben, als die Feuerwehr eintraf.

    Durch das brennende Auto sind sowohl an dem Parkhaus als auch an drei weiteren Autos Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wegen eines technischen Defekts aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden