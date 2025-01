Feuer in Mehrfamilienhaus: Brand greift auf Bürogebäude über

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amtzell (Kreis Ravensburg) sind mehrere Menschen wegen einer vermuteten Rauchgasvergiftung versorgt worden. Eine Bewohnerin sei wegen eines Schocks in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Schätzung eines Polizeisprechers liege der Schaden bei mindestens 500.000 Euro.

Flammen loderten am frühen Abend nach bisherigen Erkenntnissen aus dem Erdgeschoss und aus dem Dach des Hauses. In dem Haus befinden sich vier Wohnungen. Diese waren nach dem Brand zunächst unbewohnbar. Der Übergriff der Flammen auf ein angrenzendes Bürogebäude konnte nicht verhindert werden.

Die Brandursache ist bislang vollkommen unklar. Die Feuerwehr löschte nach Polizeiangaben rund sieben Stunden lang das Feuer. Über das Brandausmaß am Bürogebäude teilte die Polizei zunächst nichts mit.