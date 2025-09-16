Großbrand in Reithalle – Pferde in Gefahr

In einer Reithalle in Oberfranken ist ein großes Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zum Brandzeitpunkt auch Pferde in der Scheune in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth), wie ein Polizeisprecher sagte. Unklar war zunächst, ob und wie viele Tiere ums Leben kamen. Mehrere Pferde seien eingefangen worden.

Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner bestand nicht. Die Ursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.