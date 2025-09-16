Icon Menü
Feuerwehr im Einsatz: Großbrand in Reithalle – Pferde in Gefahr

Feuerwehr im Einsatz

Großbrand in Reithalle – Pferde in Gefahr

Am frühen Morgen geht ein Notruf bei den Einsatzkräften ein: Eine Scheune in Oberfranken brennt lichterloh. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen auch Pferde in der Halle gewesen sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    In einer Reithalle in Oberfranken ist ein großes Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zum Brandzeitpunkt auch Pferde in der Scheune in Heinersreuth (Landkreis Bayreuth), wie ein Polizeisprecher sagte. Unklar war zunächst, ob und wie viele Tiere ums Leben kamen. Mehrere Pferde seien eingefangen worden.

    Gefahr für Anwohnerinnen und Anwohner bestand nicht. Die Ursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt.

