Maschinenhalle in Brand - hoher Sachschaden

Eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen ist am Mittwochabend im Landkreis Aichach-Friedberg in Brand geraten. Die Halle in Kühbach-Unterschönbach stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Polizei. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, der in der Nacht andauerte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

