Mindestens 100 Mitarbeiter wegen Brandes aus Firma evakuiert

Wegen eines Brandes in einer Firma im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sind mindestens 100 Mitarbeiter evakuiert worden. Es sei ein «riesiger Brand», sagte eine Polizeisprecherin.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort war am Dienstagmorgen demnach eine große Rauchwolke zu sehen. Die vom Feuer betroffene Firma stellt Isolatoren her, also Elektrotechnik-Bauteile.

Mehrere Feuerwehren seien vor Ort, genauso wie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache konnte die Sprecherin zunächst nichts sagen. Der Schaden soll aber hoch sein.