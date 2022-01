Fahrt zum Einsatzort: Hurra, die Feuerwehr ist (gleich) da

Wenn es brennt, müssen Feuerwehrleute in wenigen Minuten vor Ort sein. In der Region gibt es allerdings deutliche Zeit-Unterschiede, wie eine neue Studie zeigt. Doch wie belastbar sind die Zahlen?

Die Augsburger Kahnfahrt ist ein idyllischer Ort: Die historische Stadtmauer, knorrige Kastanien, die den Wassergraben säumen. Im Sommer fahren Pärchen in bunten Ruderbooten auf und ab. Im Winter genießen Joggerinnen und Spaziergänger den Blick auf den Äußeren Stadtgraben. Wenn Friedhelm Bechtel an den Bereich um die Kahnfahrt denkt, sagt er: "Da bekomme ich Bauchschmerzen."