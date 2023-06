Feuerwehr

Tod im Einsatz: Was machen solche Nachrichten mit Feuerwehrleuten in der Region?

Plus Bei einem Brand in Sankt Augustin sind zwei Feuerwehrleute gestorben. Einsatzkräfte aus der Region erzählen, wie sie mit solchen Nachrichten umgehen.

Von Anne Eberhard

Bei einem Einsatz in Sankt Augustin bei Bonn sind eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr gestorben. Bei dem Einsatz waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand in einem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Zwei von starben und konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Wie es zu dem Brand und zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Trauer und der Schock über den Vorfall sind auch bei Feuerwehrleuten in der Region groß. Denn solche Nachrichten berühren die Helferinnen und Helfer, die im Notfall zur Stelle sind. Wie gehen sie mit dem Wissen um, dass sie bei einem Einsatz verletzt oder getötet werden können? Wir haben einige von ihnen gefragt.

„Die Bürger können etwas tun, um die Gefahren gering zu halten“

