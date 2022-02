Feuerwehrauto kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ist in Oberfranken auf dem Weg zu einem Brand frontal in einen Baum gekracht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei dem Unfall am Samstagabend in Ebersdorf (Landkreis Coburg) der Fahrer schwer und fünf weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kam das Löschfahrzeug aus derzeit noch unklaren Gründen nach links von der Straße ab, touchierte dabei mehrere Bäume und stieß daraufhin frontal mit einem Baum zusammen. Der schwer verletzte Fahrer musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Brand, zu dem die Feuerwehr unterwegs war, konnte von weiteren Einsatzkräften gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand durch den Unfall ein Sachschaden von etwa 450.000 Euro.

