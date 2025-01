Ein Feuer hat in einem Einfamilienwohnhaus großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, lösten nach aktuellem Ermittlungsstand angebrannte Speisen in der Küche den Brand aus. Der Schaden an dem Gebäude in Wittislingen (Landkreis Dillingen an der Donau) wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

