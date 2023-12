200.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand in Oberfranken

Bei einem Wohnhausbrand im oberfränkischen Ludwigsstadt ist am Mittwoch hoher Schaden entstanden.

Das Einfamilienhaus im Ortsteil Steinbach an der Haide war aus bislang unklaren Gründen in Brand geraten, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus demnach bereits unter Vollbrand. Die rund 100 am Einsatz beteiligten Helfer konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro.

(dpa)