28 Patienten nach Brand in Krankenhaus verlegt

Wegen eines Feuers im Keller ist ein Teil des Krankenhauses in Neustadt bei Coburg evakuiert worden. 28 Patienten wurden in umliegende Kliniken verlegt. Verletzt wurde bei dem nächtlichen Brand niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wird der Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Brandursache stand zunächst nicht fest; der Anfangsverdacht richtete sich aber auf einen Kabeldefekt. Das Feuer war in einem Kellerabteil in der Nähe eines Technikraumes ausgebrochen, wie der Polizeisprecher ausführte.

Der Brand war gegen 4.00 Uhr in der Früh gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus dem Zimmer im Keller. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, was genau geschehen ist.

Krankenhaus vorerst weiter in Betrieb

Das Krankenhaus ist - jenseits der Teil-Evakuierung - nach Angaben des Polizeisprechers vorerst weiter in Betrieb. Aber wie es in den nächsten Tagen mit Blick auf eine nötige Beseitigung der Brandschäden aussehe, sei noch offen.

Es ist nicht das einzige Feuer, bei dem Menschen in den vergangenen Tagen Einrichtungen verlassen mussten. So wurden an Heiligabend bei einem Brand in einem Senioren- und Pflegeheim in München etwa 60 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude gebracht und konnten vorerst nicht zurückkehren; 15 Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. In Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) wurde am Freitagabend ein Hotel evakuiert, in dem sich 46 Gäste befanden. Eine Angestellte und zwei Gäste wurden bei dem Brand in einem Anbau des Hotels leicht verletzt.

In einem Krankenhaus in Neustadt bei Coburg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa