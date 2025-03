Aufzug klemmt Beine von gestürzter 82-Jähriger ein

Eine 82 Jahre alte Frau ist mit ihren Beinen in einem Aufzugschacht in München eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Frau gestürzt, als sie in den Lift steigen wollte. Bevor sie aufstehen konnte, sei die Kabine unerwartet hochgefahren und zwischen zwei Stockwerken steckengeblieben.

Der Oberkörper der Frau befand sich laut Feuerwehr somit auf Höhe der oberen Etage, während ihre Beine zwischen Kabine und Schacht eingeklemmt waren. Ihr Ehemann habe den Notrufknopf im Aufzug gedrückt, um Hilfe zu holen.

Doch die Rettung gestaltete sich schwierig: Nach mehreren erfolglosen Versuchen entschieden sich die Feuerwehrleute, mit in die Kabine zu steigen, um sie durch das zusätzliche Gewicht abzusenken. Währenddessen wurde die Frau den Angaben zufolge betäubt und von unten gestützt.

Erst nach rund 40 Minuten wurde die 82-Jährige laut Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann sei psychologisch betreut worden. Die Polizei ermittle zur Unfallursache.