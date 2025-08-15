Brand beim Kochen in der Nacht - Mann eingeschlafen

Weil er beim Kochen eingeschlafen war, ist es zu einem Brand in der Wohnung eines Mannes in Schwaben gekommen. Der 36-Jährige hatte sich in der Nacht noch etwas zu essen kochen wollen, teilte die Polizei mit. Nachbarn bemerkten einen ausgelösten Rauchmelder und riefen die Feuerwehr.

Der 36-Jährige reagierte beim Eintreffen der Feuerwehr in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) nicht auf Klingeln und Klopfen. Als die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung gelangten, fanden sie den Mann schlafend. Er kam mit einer leichten Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.