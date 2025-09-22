Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Brand in Mehrfamilienhaus mit hohem Schaden

Feuerwehreinsatz

Brand in Mehrfamilienhaus mit hohem Schaden

In Passau bricht in einem Wohnhaus am frühen Morgen ein Feuer aus. Die Flammen erfassen auch ein Nachbargebäude. Die Polizei spricht von einem großen Schaden. Gibt es Verletzte?
Von dpa
    Ob es Verletzte bei dem Brand gab, war am frühen Morgen noch unklar.
    Ob es Verletzte bei dem Brand gab, war am frühen Morgen noch unklar. Foto: ---/Zema Medien/dpa

    Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Passau-Heining ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach in dem Gebäude in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Zimmer ein Feuer aus. Die Flammen griffen demnach auch auf den Dachstuhl und ein benachbartes Wohnhaus über. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten nach Angaben der Polizei ihre Wohnungen verlassen. Ob Menschen verletzt wurden, ließ die Polizei bislang offen.

    Ein Großaufgebot an Feuerwehr, an Rettungskräften und der Polizei war vor Ort im Einsatz, hieß es. Der entstandene Schaden bewege sich mindestens im sechsstelligen Bereich. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten an.

