Neun Menschen bei Brand in Seniorenheim verletzt

Neun Verletzte, fast 300 Einsatzkräfte und ein evakuiertes Seniorenheim - ein Brand in einem Zimmer einer Pflegeeinrichtung in der Oberpfalz hat Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht zum Montag auf Trab gehalten. Acht Bewohner und ein Feuerwehrmann kamen der Feuerwehr zufolge mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Einsatzkräfte mussten 63 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit bringen.

Der Brand war laut der Feuerwehr gegen 23 Uhr in dem als Seniorenheim genutzten Kloster Strahlfeld in Roding (Landkreis Cham) ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte wahrscheinlich eine unbeaufsichtigte Kerze dieses verursacht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Auch Feuerwehrmann ist unter Verletzten

Acht Bewohner und ein Feuerwehrmann kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Polizei hatte zunächst von zehn Verletzten gesprochen. Die Verletzungen der Bewohner seien leicht bis mittelschwer, teilte die Kreisbrandinspektion Cham mit.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten noch in der Nacht in ihre Zimmer zurückkehren oder wurden laut Feuerwehr anderweitig untergebracht. Nach einer ersten Einschätzung gehen die Ermittler von rund 400.000 Euro Schaden aus.