Brand von Großbäckerei - Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Münchner Großbäckerei sind mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Kamin der Bäckerei in Brand, wie die Polizei mitteilte. Angestellte entdeckten den Rauch in der Hofpfisterei.

Die Hofpfisterei produziert in München für zahlreiche Filialen in Bayern und Baden-Württemberg. Die Feuerwehr brachte den Brand am Mittwoch unter Kontrolle und löschte ihn. Rund acht Stunden seien die Einsatzkräfte beschäftigt gewesen, hieß es.