Drei Verletzte nach Dachgeschossbrand in Coburger Altstadt

Bei einem Hausbrand in der Coburger Altstadt sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am Freitagmittag im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses aus, unweit des Marktplatzes, wie die Polizei mitteilte. Der Wochenmarkt dort musste wegen des Einsatzes vorzeitig beendet werden.

Den Angaben zufolge hatten Passanten den starken Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr brach eine Wohnungstür im obersten Stockwerk auf und löschte die Flammen, bevor sie auf weitere Wohnungen oder das Hausdach übergriffen. Polizisten evakuierten währenddessen angrenzende Häuser und brachten die Anwohner in Sicherheit.

Drei Menschen erlitten durch das Feuer demnach leichte Rauchvergiftungen. Brandursache und Höhe des Schadens blieben zunächst unklar.