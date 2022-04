Feuerwehreinsatz

12:57 Uhr

Ein Schwerverletzter bei Wohnhausbrand in Unterfranken

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Beim Feuer in einem Wohnhaus in Schweinfurt hat sich am Donnerstag ein Bewohner schwere Brandverletzungen zugezogen.