Essen auf Herd in Brand - halbe Million Euro Schaden

Bei dem Versuch, die Flammen seines angebrannten Essens zu ersticken, ist ein Mann leicht verletzt worden. Bei dem Brand in Eppingen (Landkreis Heilbronn) am Abend entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Demnach waren ölhaltige Speisen auf einem Herd in Brand geraten. Der Bewohner erlitt leichte Verbrennungen an Kopf und Armen, er wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer hatte sich rasant ausgebreitet. Schnell begann die gesamte Kücheneinrichtung zu brennen, wie die Polizei weiter mitteilte. Schließlich brannte das gesamte Wohngebäude. Die Bewohner konnten sich allesamt selbst in Sicherheit bringen. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht.