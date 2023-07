Etwa 250.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Oberbayern

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Oberbayern ist ein Sachschaden von schätzungsweise 250.000 Euro entstanden.

Zudem habe ein Bewohner beim Feuer am Montag eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen ins Krankenhaus. Der Brand war in dem Obergeschoss des Gebäudes in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer gewesen sein. Der genaue Grund muss nach Polizeiangaben aber noch ermittelt werden.

(dpa)