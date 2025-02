Familie will Weihrauch machen und muss in Klinik

Eine Pfanne mit heißen Kohlen hat in der Nacht eine dreiköpfige Familie in Bamberg in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Familie offensichtlich Kohle in einer Pfanne erhitzt, um Weihrauch herzustellen. Dabei sei die Kohle verrußt. Der Familienvater sei wegen der erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration bewusstlos geworden, woraufhin die Rettungskräfte verständigt worden seien.

Beim Betreten der Wohnung hätten die Kohlenmonoxid-Warngeräte der Einsatzkräfte ausgeschlagen, weshalb die dreiköpfige Familie sofort ins Freie gebracht wurde. Das Trio wurde wegen Verdachts auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.