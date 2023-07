Frau in Augsburg aus Bach gerettet

Die Feuerwehr hat eine Frau aus einem Bach in Augsburg gerettet.

Ein Mitglied der Feuerwehr sprang am Freitag mit einer Leine gesichert in den Proviantbach und rettete die hilflose Frau, wie die Berufsfeuerwehr in Augsburg mitteilte. Sie blieb unverletzt und konnte nach ambulanter Untersuchung entlassen werden, hieß es. Zuvor soll die Frau versucht haben, einen Hund aus dem Kanal zu retten, ehe sie selbst ins Wasser geriet. Der Hund habe sich selbst ans Ufer retten können. Die Feuerwehr wies darauf hin, in ähnlichen Situationen besser den Notruf zu wählen und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

(dpa)