Hunderttausende Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mittelfranken ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Wie die Ermittler am Montag mitteilten, wurde bei dem Feuer am Sonntag in Erlangen eine Wohnung vollständig zerstört. Zwei weitere Wohnungen waren demnach wegen starker Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar, die Kripo Erlangen ermittelte.

(dpa)