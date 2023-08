Illegales Lagerfeuer im Nationalpark Berchtesgaden

Nach einem illegalen Lagerfeuer haben etliche Einsatzkräfte einen möglichen Vegetationsbrand im Nationalpark Berchtesgaden verhindert.

Zwei 23-Jährige hätten das Feuer am Montagabend bei Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) gelegt, teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Dienstag mit. Ein Fischer sah den Rauch. Mehr als 30 Einsatzkräfte kontrollierten die Feuerstelle und öffneten unter anderem auch den Boden. Die 23-Jährigen müssen den Einsatz zahlen.

Das BRK bittet die Besucher des Nationalparks, sich an die Verhaltensregeln zu halten, wie es weiter hieß. Vor allem Rücksichtnahme auf die wilden Tiere und Pflanzen sei wichtig.

(dpa)