Hand steckt im Parkautomat fest - Feuerwehr befreit Mädchen

Die Feuerwehr hat in München ein Mädchen befreit, das mit seiner Hand in einem Parkautomaten festgesteckt hat. Im Vorbeilaufen steckte das Mädchen im Kindergartenalter am Mittwoch seine Hand so tief in den Ausgabeschacht, dass es die Hand nicht mehr herausziehen konnte, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Vater des Mädchens schmierte die Hand unter anderem mit Flüssigseife ein, doch die Hand blieb weiter stecken.

Der Vater habe deshalb die 112 gewählt. Feuerwehrleute rückten an und versuchten zunächst den Betreiber des Automaten zu erreichen, wie es hieß. Eine gemeinsame Lösung konnten sie allerdings nicht finden. Es sei nicht möglich gewesen, den Parkautomaten gewaltfrei zu öffnen und der Techniker habe einen zu weiten Anfahrtsweg.

Darum brachen die Feuerwehrleute den Automaten gewaltsam auf. Auf der Rückseite schraubten sie laut einem Feuerwehrsprecher mehrere Teile ab, bis sie schließlich die Hand des Mädchens befreien konnten.

Das Mädchen blieb bei dem Einsatz den Angaben zufolge unverletzt. Sie konnte gemeinsam mit ihrem Vater den Heimweg antreten. Die Einsatzkräfte sicherten den an der Straße stehenden Automaten provisorisch ab und verschlossen ihn. Wie hoch der entstandene Sachschaden war, war zunächst nicht bekannt.