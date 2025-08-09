Feuer im Schlossrestaurant Neuschwanstein am späten Freitagabend

Am späten Freitagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Schlossrestaurant Neuschwanstein in Hohenschwangau ausgerückt. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und so die Einsatzkräfte verständigt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Restaurant vollständig evakuiert. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass sich Tücher und Putzlappen, die in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt wurden, entzündet hatten.

Feuerwehreinsatz im Schlossrestaurant Neuschwanstein – Tücher entzündeten sich wohl selbst

Laut Polizei wird vermutet, dass sich die Tücher selbst entzündeten – wahrscheinlich durch eine chemische Reaktion von Reinigungsmitteln in Kombination mit dem Trocknungsvorgang der Tücher.

Der Schaden durch das Feuer blieb gering. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Das Feuer hatte nur die Tücher und den Schrank betroffen. Im Einsatz waren eine Streife der Füssener Polizei, ein Rettungswagen sowie 15 Feuerwehrleute aus Schwangau.