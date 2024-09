Baukran in Münchner Innenstadt droht umzustürzen

Auf einer Baustelle in der Münchner Innenstadt droht ein Kran umzustürzen. Das teilte die Münchner Feuerwehr am Mittwochnachmittag auf X mit. Die Berufsfeuerwehr sei deswegen seit dem Vormittag im Einsatz, um das Baugerät zu sichern und Stück für Stück abzubauen, sagte ein Sprecher. Dazu seien ein weiterer auf der Baustelle genutzter Kran und ein Autokran im Einsatz.

Kran droht in München umzustürzen: Abbau könnte bis abends dauern

Wegen der Gefahr durch den instabilen Baukran seien auch umliegende Gebäude geräumt worden. Wie viele Menschen davon betroffen waren, blieb zunächst unklar. In der Nähe der Baustelle befinden sich unter anderem ein Hotel, Restaurants und Bars. Laut Informationen der Münchner tz befindet sich der Kran im Bereich der Hochbrückenstraße, in dessen Nähe das Hotel „Mandarin Oriental“ liegt.

Der Feuerwehrsprecher ging davon aus, dass der Abbau des Krans noch bis zum Abend dauern könnte. Die Bauteile würden nach und nach abgenommen.

Kran droht in München umzukippen: Bereits am Samstag kam es zu einem Kran-Unfall

Bereits am Samstag war es in München-Bogenhausen zu einem Kran-Unfall gekommen. Damals stand ein Baukran in der Ismaninger Straße schief. Während Feuerwehr und Polizei mit der Sicherung des Gefahrenbereichs beschäftigt waren, kippte der Kran um und krachte mit seinem Ausleger in zwei Wohngebäude. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein erheblicher Schaden an den beiden Mehrfamilienhäusern, den die Polizei zunächst noch nicht beziffern konnte. Eine Dachgeschosswohnung und darunter liegende Wände sowie Decken wurden stark beschädigt. Der Kran musste schließlich von einer Spezialfirma zurückgebaut werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen noch. (mit dpa)