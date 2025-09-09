Lastwagen brennt auf A9 aus - ein Streifen befahrbar

Auf der Autobahn 9 bei Nürnberg ist ein Lastwagen ausgebrannt. Während der Bergung ist nur einer der beiden Fahrstreifen zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Ausfahrt Nürnberg-Fischbach in Richtung München befahrbar, wie ein Polizeisprecher berichtete. Das Lastwagenwrack stand demnach auf dem Seitenstreifen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach geriet die Ladung des Zwölftonners während der Fahrt aus ungeklärter Ursache in Brand. Geladen hatte der Lastwagen Elektroteile und Pappe. Der Fahrer steuerte den Lastwagen auf den Seitenstreifen. Er und sein Beifahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt worden sei niemand. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf etwa 25.000 Euro.

Zunächst wurde die A9 laut Sprecher in Richtung München komplett gesperrt. Zwischenzeitlich musste auch die Gegenrichtung gesperrt werden. Bis auf den rechten Fahrstreifen in Richtung München wurde die A9 wieder freigegeben.