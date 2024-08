Mehrfamilienhaus nach Brand im Keller unbewohnbar

Nach einem Brand in einem Keller ist ein Mehrfamilienhaus in München unbewohnbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Brandrauch am späten Dienstagabend bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Die fünf Bewohner, die zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause waren, haben demnach das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Es sei niemand verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Hierfür musste unter anderem der Kellerraum leer geräumt werden. Anschließend sei das Gebäude entlüftet worden. Warum der Lagerraum in Brand geraten war und wie hoch der Schaden ist, blieb zunächst unklar.