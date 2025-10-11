Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz: Millionenschaden bei Brand in Schreinerei entstanden

Feuerwehreinsatz

Millionenschaden bei Brand in Schreinerei entstanden

In einer Tischlerei bricht ein Feuer aus. Die Flammen greifen auch auf eine Lagerhalle über. Der Schaden ist immens.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Schreinerei. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Schreinerei. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Rund drei Millionen Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand in einer Schreinerei in Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) entstanden. Die Schreinerei sei komplett abgebrannt, berichtete ein Polizeisprecher. Zudem griffen die Flammen auch auf eine Lagerhalle der Zimmerei über.

    Die Schreinerei befinde sich demnach in einem Gebäudeblock mit fünf Wohnhäusern. Weil die Flammen überzugreifen drohten, seien 20 Anwohner vorsorglich von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. An den Wohnhäusern sei lediglich die Fassade durch den Rauch beschädigt worden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden