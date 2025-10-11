Millionenschaden bei Brand in Schreinerei entstanden

Rund drei Millionen Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand in einer Schreinerei in Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) entstanden. Die Schreinerei sei komplett abgebrannt, berichtete ein Polizeisprecher. Zudem griffen die Flammen auch auf eine Lagerhalle der Zimmerei über.

Die Schreinerei befinde sich demnach in einem Gebäudeblock mit fünf Wohnhäusern. Weil die Flammen überzugreifen drohten, seien 20 Anwohner vorsorglich von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. An den Wohnhäusern sei lediglich die Fassade durch den Rauch beschädigt worden. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.