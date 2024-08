Reiterin bleibt mit Pferd in Weiher stecken

Eine Reiterin ist mit ihrem Pferd im Landkreis Rottal-Inn während einer Trinkpause ihres Tieres an einem Weiher im Schlamm stecken geblieben. Das teilte die Polizei mit. Die 43-Jährige hatte die Stute in Julbach während des Ausrittes am Weiher trinken lassen. Das Tier rutschte dabei immer weiter in das Gewässer hinein. Die Frau suchte daraufhin Hilfe bei einer Anwohnerin, die die Feuerwehr rief.

Mit einem Traktor hoben die Einsatzkräfte der Feuerwehr das 20 Jahre alte Pferd unverletzt aus dem Weiher. Auch ein Tierarzt war vor Ort. Mehrere Anwohner hatten laut Polizei bei der Bergung mitgeholfen.