Schulbus steht in Flammen und brennt komplett aus

Ein Schulbus ist an einer Bushaltestelle in Sandberg (Landkreis Rhön-Grabfeld) komplett ausgebrannt. Nur kurz nachdem alle Schüler und Schülerinnen das Fahrzeug am Montagmittag verlassen hatten, hatte der Fahrer Rauchgeruch wahrgenommen, wie die Polizei berichtete. Auf der Suche danach seien ihm dann Flammen aus dem Motorraum entgegengekommen.

Etwa 40 Feuerwehrleute eilten zum Einsatzort und löschten. Der Brand beschädigte zudem noch die Bushaltestelle und die Fassade eines Hauses, der Schaden wird auf etwa 19.000 Euro eingeschätzt. Verletzt wurde niemand. Wegen einer Ölspur geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus.