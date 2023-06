Sechs Leichtverletzte bei Wohnhausbrand in Schweinfurt

Bei einem Wohnhausbrand in Schweinfurt sind am Dienstag sechs Menschen leicht verletzt worden.

Sie hätten eine Rauchvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Noch sei unklar, warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Nachmittag ausbrach. Auch die Höhe des Schadens blieb zunächst offen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Feuerwehrleute hatten mehrere Bewohner, die sich noch in dem Gebäude befanden, in Sicherheit gebracht. Die Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausbrach, ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

(dpa)