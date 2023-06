Stallbrand in Oberbayern: Vier Verletzte und hoher Schaden

Beim Brand eines Stalls in Oberbayern sind vier Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitten die Verletzten, darunter drei Bewohner des angrenzenden Hauses in Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn), Rauchvergiftungen. Die Tiere im Stall wurden demnach am Mittwoch rechtzeitig vor dem Feuer gerettet. Die Schadenshöhe schätzten die Ermittler zunächst auf einen hohen sechsstelligen Wert. Hinweise auf Brandstiftung gab es am Donnerstagvormittag nicht.

Die Feuerwehr konnte demnach verhindern, dass die Flammen vom Stall auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen. Der Dachboden des Stalls brannte dagegen aus. Die Polizei ermittelte zur Brandursache.

(dpa)