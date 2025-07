Sechs Verletzte bei Brand in Allgäuer Seniorenresidenz

Bei einem Feuer in einer Seniorenresidenz im Allgäu sind sechs Bewohner verletzt worden - einer von ihnen schwer. Im Zimmer des 85-Jährigen war Papier auf dem angeschalteten Herd in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik. Die fünf anderen Bewohner wurden durch die Rauchgase leicht verletzt.

Der Brand sei am Montagmittag im Dachgeschoss der Einrichtung ausgebrochen, hatte ein Polizeisprecher gesagt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, sodass sie sich nicht auf weitere Zimmer ausbreiteten, wie es hieß. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Die laut Betreiber erst 2024 nach langer Planung und Bauzeit eröffnete Einrichtung sei geräumt worden, sagte der Polizeisprecher. In der Seniorenresidenz gibt es betreute Wohnungen sowie stationäre und Kurzzeitpflege.