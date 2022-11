Werkstatt für Musikinstrumente in Oberbayern niedergebrannt

In Oberbayern ist eine Werkstatt für Musikinstrumente in Flammen aufgegangen.

Die dort angefertigten und gelagerten Instrumente seien komplett zerstört worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war aus bislang unklarer Ursache am Mittwochabend in Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ausgebrochen. Ein Übergreifen auf umliegende Wohnhäuser konnte verhindert werden. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

(dpa)