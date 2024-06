Filmfest München erwartet Ehrengast Jessica Lange

Jessica Lange kennt man aus Filmen wie "King Kong", "Tootsie" oder "Frances". Nun kommt die Oscar-Preisträgerin nach München. Im Gepäck: ihr neuer Film und eine persönliche Auswahl.

Mit großer Spannung wird am heutigen Sonntag (18.00 Uhr) Hollywood-Star Jessica Lange auf dem Filmfest München erwartet. Die Oscar-Preisträgerin wird am frühen Abend mit dem undotierten Ehrenpreis des Festivals gewürdigt, dem CineMerit-Award. Im Anschluss feiert ihr neuer Film "The Great Lillian Hall" international Premiere. Lange spielt eine berühmte Broadway-Darstellerin, die immer vergesslicher wird. Um jeden Preis will sie ihre fortschreitende Demenz verheimlichen und weiter auf der Bühne spielen. In weiteren Rollen spielen Pierce Brosnan, Kathy Bates, Jesse Williams und Lily Rabe.

Am Dienstag rückt ein anderes Talent der vielfach ausgezeichneten Lange in den Mittelpunkt. In der Ausstellung "Through her Lens - Photographs by Jessica Lange" präsentiert die 75-Jährige eine Auswahl ihrer Bilder.

