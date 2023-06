Filmpreis mit Auszeichnungen für Herbig, Fitz und Mühe

München rollt den roten Teppich aus: Zum Bayerischen Filmpreis werden am Freitag wieder prominente Gäste aus Politik, Film und Gesellschaft erwartet. Einige Preisträger stehen schon fest.

Bei einer feierlichen Gala wird in München heute (19.00 Uhr) der Bayerische Filmpreis verliehen. "Damit würdigen wir unsere hervorragenden deutschen und bayerischen Filmkünstler", sagte Film- und Digitalministerin Judith Gerlach ( CSU) am Donnerstag. "Was hier im letzten Jahr entstanden ist, ist einfach großartig. Das ist Filmkunst auf Topniveau!"

Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten erhält in diesem Jahr der Regisseur und Schauspieler Michael Bully Herbig. Herbig sei ein "ideensprühendes Multitalent" und "ein Meister seines Faches, der sich nicht auf seiner Meisterschaft ausruht", begründete Markus Söder (CSU) zuvor die Entscheidung.

Die Auszeichnungen in der Kategorie Schauspiel gehen an Anna Maria Mühe für ihren Part in "Die Geschichte einer Familie" und an Florian David Fitz für seine Rollen in "Wochenendrebellen" und "Oskars Kleid". "Die beiden stehen für erfolgreiches und vielseitiges Deutsches Kino, das auch schwierige Themen nicht ausspart", erklärte Gerlach.

Der Freistaat verleiht den Filmpreis seit 1979, dieses Jahr in elf Kategorien und mit Preisgeldern von insgesamt 300.000 Euro. Die Auswahl trifft eine unabhängige Fachjury. Die Geehrten erhalten eine Pierrot-Figur aus Porzellan.

Neben politischen Vertretern wie Söder, Gerlach und Landtagspräsidentin Ilse Aigner stehen zahlreiche Filmschaffende auf der Gästeliste - darunter Maria Furtwängler, Friedrich Mücke, Felix Lobrecht, Juliane Köhler und Emilio Sakraya. Die Verleihung im Prinzregententheater wird ab 18.45 Uhr live in der ARD-Mediathek gestreamt. Um 22.00 Uhr wird sie im BR-Fernsehen gezeigt.

(dpa)