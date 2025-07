Naturschutzprojekte in Bayern bangen ums Geld

Das Loblied haben sie noch genau im Ohr. Doch kaufen können sie sich dafür nichts. Als „wertvolle Arbeit, die wir gerne unterstützen“ rühmte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) die Leistungen des Zentrums für Nachhaltige Kommunalentwicklung. Hunderte von bayerischen Städten und Gemeinden haben sich dort beraten lassen, wie sie und ihre Bürger besser das Klima und natürliche Ressourcen schützen können. Doch das dürfte bald vorbei sein. Vier Jahre nach seinem Lob will der Minister dem Zentrum komplett die Förderung streichen. Begründung: Finanzielle Zwänge.

Naturschutz: In Bayern drohen Einschnitte

Das hat das Umweltministerium auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Man habe die in Nürnberg angesiedelte Einrichtung frühzeitig informiert, dass eine Finanzierung - die Rede ist von rund 300.000 Euro im Jahr - über das laufende Jahr hinaus nicht gesichert sei. Einen Spalt weit lässt ein Ministeriumssprecher die Tür jedoch auf. „Das Zentrum für Nachhaltige Kommunalentwicklung leistet wichtige Arbeit. Das Umweltministerium wird deshalb noch einmal die finanziellen Möglichkeiten für eine Fortsetzung der Förderung über das aktuelle Jahr hinaus prüfen.“ Auch wolle man über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sprechen. Wie das funktionieren soll? Silke Timm, Projektkoordinatorin am Zentrum, sagt: „Ohne die Förderung sind wir weg.“

Das Zentrum mit seinen vier Teilzeitkräften ist nur ein kleines Beispiel. Eine andere Dimension haben die über 70 bayerischen Landschaftspflegverbände, die mit großem Einsatz für den Erhalt von Tier und Pflanzenwelt kämpfen. Ob im Altmühltal, bei Berchtesgaden oder auf der Königsbrunner Heide: „Wir sind die, die Bayern schön machen,“ sagt der Augsburger Nicolas Liebig. Er ist Landessprecher der Landschaftspflegeverbände. Diese haben ausgerechnet, dass sie rund 120 Millionen Euro im Jahr bräuchten, um die Ziele zu erreichen, welche im Artenschutz-Volksbegehren (Rettet die Bienen) und Naturschutzgesetz in Bayern verankert sind. Das ist rund das Doppelte dessen, was der Freistaat bislang bezahlt.

Wahrscheinlich aber wird es weniger statt mehr Geld. Grund: Bislang ist der Freistaat bei ausbleibenden Millionen-Zahlungen des Bundes eingesprungen. Das gehe jetzt nicht mehr, hat Glauber erst Mitte Juli verdeutlicht: „Damit ist der Bund ab dem kommenden Jahr für deutliche finanzielle Einschnitte bei den Landschaftspflegeverbänden verantwortlich.“ So wie es jetzt aussehe, werde nämlich auch die neue Bundesregierung an den Kürzungen festhalten.

Bürgermeister protestieren gegen Schließung von Zentrum

Ob sich unter diesen finanziellen Rahmenbedingungen für das kleine Nürnberger Zentrum noch eine Lücke auftut? Fürsprecher gibt es zumindest. An die 20 bayerische Bürgermeister - unter ihnen der neue Würzburger Oberbürgermeister Martin Heilig - haben sich inzwischen in einem Protestbrief an Glauber für einen Fortbestand der Einrichtung stark gemacht. Diese habe in den vergangenen zehn Jahren „einen unschätzbaren Beitrag für konkrete Erfolge“ geleistet - als Vermittlerin von Konzepten und Akteuren.

Unverblümter klingen da die Forderungen aus dem Bereich der Wissenschaft. Die Professoren Manfred Miosga (Präsident) und Holger Magel (Ehrenpräsident) von der bayerischen Akademie für den ländlichen Raum fordern schlichtweg, dass Glauber seine Entscheidung zurücknimmt. „Uns macht eine Beendigung ausgerechnet jetzt im Zeichen des Klimawandels und immer größerer Nöte in den heißer und trockener werdenden Kommunen ratlos – und das ein Jahr vor den bayerischen Kommunalwahlen, wo es mehr denn je um eine nachhaltigere und resiliente Zukunft geht.“