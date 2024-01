Füracker mahnt Koalitionäre: geht nicht alles gleich sofort

Vor den abschließenden Verhandlungen über den neuen Doppelhaushalt hat Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) beide Koalitionspartner vor überzogenen Wünschen und Erwartungen gewarnt.

"Wir haben keine großen Gestaltungsspielräume", sagte Füracker der Deutschen Presse-Agentur in München. Für Personalkosten und die Kommunen seien schon an die 70 Prozent des Etats fix verplant. "Haushalten ist das Gebot der Stunde", sagte er und mahnte: "Wir können uns keine großen neuen Zusatzausgaben leisten."

Der Umfang des Haushalts dürfte deshalb in ungefähr so bleiben wie in den vergangenen Jahren. "Viel höher werden wir nicht gehen können, wo soll das Geld bei sinkenden Steuereinnahmen denn herkommen?" Im Jahr 2023 hatte der bayerische Etat gut 71 Milliarden Euro umfasst.

(dpa)