Fliegerbombe in München gefunden? Am Wochenende droht Verkehrschaos

Bei Bararbeiten in München wurde ein verdächtiger Metallgegenstand entdeckt. Sollte es sich dabei um eine Fliegerbombe handeln, droht am Wochenende ein Verkehrschaos.

Auf einer Baustelle zur zweiten Stammstrecke in München wurde am Montag westlich der Donnersbergerbrücke in dreieinhalb Meter Tiefe ein verdächtiger Metallgegenstand entdeckt. Dabei könnte es sich um eine Fliegerbombe handeln. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes sollen den Gegenstand am Freitag ausgraben und begutachten.

Womöglich Einschränkungen bei Bahn und S-Bahn in München am Samstag

Sollte es sich dabei um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, würde dieser voraussichtlich am Samstag entschärft werden. Die Deutsche Bahn warnt deshalb bereits vor "starken Einschränkungen" im Fern- und Regionalverkehr. Während der möglichen Entschärfung würde die S-Bahn München nach einem Sonderfahrplan verkehren. Die Bahn rät Fahrgästen, sich am Freitagabend ab 20 Uhr und kurz vor Beginn der Fahrt online über die aktuelle Situation zu informieren.

Mögliche Fliegerbombe in München: Sperrbereich wird am Freitag bekannt gegeben

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, kann erst nach der Begutachtung am Freitag über die Einrichtung einer Sperrzone und etwaige Evakuierungen entschieden werden. Sollte eine Entschärfung nötig sein, wird am Freitag der Sperrbereich bekannt gegeben. Dieser kann 300 Meter, 500 Meter oder 700 Meter Radius um die Fundstelle betragen.

Diese Information ist auch wichtig für Anwohner. Wer innerhalb des Sperrbereichs wohnt oder dort arbeitet, sollte diesen bis spätesten Samstagmorgen um 9 Uhr verlassen. Kranken- oder Behindertentransporte können bis Samstag um 8.30 Uhr unter der Telefonnummer 089-19222 bestellt werden. Dies gilt allerdings nur, wenn es sich wirklich um einen Blindgänger handeln sollte.

Je nachdem wie groß der Sperrbereich sein wird, könnte auch der Mittlere Ring für den Verkehr gesperrt werden. Ist das der Fall, kommt es womöglich auch zu erheblichen Verkehsbehinderungen.