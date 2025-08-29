Tour 2026 angekündigt: Florence + The Machine kommt nach München

Die britische Indie-Band „Florence + The Machine“ wird im kommenden Jahr im Rahmen ihrer „Everyody Scream“-Tour in der Münchner Olympiahalle auftreten. Das gab die Band auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. Was bisher zu den Auftritten bekannt ist.

Florence + The Machine in München: An diesem Tag tritt die Band auf

Wie die Band selbst per Social Media bekannt gab, wird sie am 4. März 2026 in der Münchner Olympiahalle auftreten. Der Ticketverkauf für das Konzert beginnt am 5. September um 10 Uhr deutscher Zeit auf dem Ticketportal Eventim. Wie viel die Tickets kosten werden, ist bisher noch nicht bekannt. Es ist der erste Auftritt von Florence + The Machine in München seit 2019.

Dabei ist die bayerische Landeshauptstadt eine von nur drei Tour-Stopps in Deutschland. Neben München finden ihre Konzerte in der Lanxess Arena in Köln am 26. Februar und in der Uber Arena in Berlin am 9. März statt. Die gesamte Europa-Tour streckt sich lediglich auf 14 Termine.

Britische Indipop-Band: „Everybody Scream“-Tour nach Albumrelease

Erst Mitte August kündigte die Band ihr sechstes Studioalbum „Everybody Scream“ an. Wie Eventim in seiner Tourankündigung mitteilte, widme sich das neue Album „der Hexerei und dem Folk-Horror“. Passend zum Ton des Albums erscheint „Everybody Scream“ an Halloween, also am 31. Oktober dieses Jahres.

In einem Interview mit Apple Music verriet die Sängerin und Namensgeberin der Band, Florence Welch, dass das neue Album unter anderem durch britische Pop-Sängerinnen wie Adele oder Jade inspiriert worden ist.

Florence + The Machine: Neues Aufsehen nach Erfolg in den 2000er?

Die Band veröffentlichte ihr erstes Album „Lungs“ im Jahr 2009. Damit gelang ihr gleich ein Riesenerfolg. Der Titelsong „Dog Days Are Over“ ist bis heute das meistgestreamte Lied der Band auf dem Streamingdienst Spotify. Hier erreichen die Briten jeden Monat rund 28 Millionen Hörer.

Die Kollaboration rund um die 39-jährige Welch war sieben Mal für die Grammys, die prestigereiche Auszeichnung für Musiker weltweit, nominiert. Die Band überrascht seit ihrem Debütalbum immer wieder durch neue Klänge und gefühlvolle Liedtexte. Bisher sind lediglich Tourdaten für Europa bekannt geworden.