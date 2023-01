Geflüchteter Mörder wird nach Bayern ausgeliefert

Vor zwei Wochen war ein verurteilter Mörder aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohen. Drei Tage später wurde er in Frankreich festgenommen. Jetzt soll er zurück nach Bayern kommen.

Anfang Januar war ein verurteilter Mörder aus dem Amtsgericht in Regensburg geflohen. Nachdem zunächst jede Spur von dem 40-Jährigen fehlte, konnte die Polizei ihn drei Tage nach seinem Verschwinden in Frankreich festnehmen. Noch im Januar soll er nach Bayern ausgeliefert werden. Das bestätigte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Bayerischen Rundfunk.

Bei seiner Anhörung vor einem Gericht habe der 40-Jährige am Dienstag der Auslieferung zugestimmt. Wo er dann zukünftig untergebracht wird, wird nicht bekannt gegeben – wegen seiner Persönlichkeitsrechte und aus sicherheitstechnischen Gründen. Vor seiner Flucht war er in der JVA Würzburg, davor in Straubing.

Verurteilter Mörder am 5. Januar geflohen

Der 40-Jährige sollte wegen einer Straftat in der JVA im Amtsgericht Regensburg vorgeführt werden. Dort sei er am 5. Januar in einer Verhandlungspause gegen 14 Uhr aus dem Anwaltszimmer im Erdgeschoss aus einem Fenster in Richtung Dörnbergpark geflüchtet. Vor der Tür des Zimmers habe ein Wachposten gestanden. Ein anderer sei gerade auf dem Weg vor das Fenster gewesen. Wie die Polizei mitteilte, gebe es Indizien dafür, dass die Flucht geplant war und der 40-Jährige einen oder mehrere Helfer hatte.

Drei Tage nach seiner Flucht gab es dann Entwarnung. Der 40-Jährige wurde gegen 18.10 Uhr, mehr als 400 Kilometer von Regensburg entfernt, in Frankreich nahe der deutschen Grenze festgenommen. Nach Angaben der Polizei gab es schon früh Hinweise darauf, dass er sich in Frankreich aufhalten könnte, da dort Angehörige des 40-Jährigen leben. Er hatte laut Polizei sein Aussehen, insbesondere Haare und Bart, verändert.

Flucht ist nicht strafbar

Die Flucht an sich ist nicht strafbar, so die Polizei. Es sei jedoch strafbar, bei einer Flucht zu helfen. Demnach können sich nur seine Fluchthelfer strafbar gemacht haben. Die Beamten prüfen derzeit, ob es bei der Flucht des 40-Jährigen zu Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen kam.

Aus Amtsgericht Regensburg geflohen: Häftling wegen Mord verurteilt

Nach Angaben der Polizei ist der Mann unter anderem wegen Mord und Raub mit Todesfolge verurteilt. Seit 2011 verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Bei einem Überfall auf ein Lottogeschäft in Nürnberg hatte er eine 76-jährige Frau erwürgt.